Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал. По его словам, в области пока есть несколько трудных направлений – Попасная, Северодонецк и район Северского Донца.

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Россияне могут в очередной раз попытаться переправиться через Северский Донец

Гайдай рассказал, что в Луганской области уже вторую неделю длится жаркая погода.

Солнце, нет дождей, так что уровень реки (Северского Донца – 24 канал) упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим российскую технику, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке. То есть уже на метра 3 или даже уже чуть больше опустилась река,

– отметил председатель ОВА.

Поэтому, по его словам, оккупанты, возможно, снова попытаются переправиться через Северский Донец, чтобы сделать в районе Белогоровки новый плацдарм.

"Не останавливаются попытки прорвать линию обороны наших защитников в Попасной. В Тошковке – очень мощные бои. Мы все видели, что они там прошлой ночью применили "Солнцепек" – довольно страшное оружие, которое выжигает просто все", – добавил Гайдай.

Он отметил, что в Северодонецке также идут постоянные бои. Российские оккупанты достаточно мощно обстреливают территорию завода "Азот".

"Часами просто, тяжелым калибром, уничтожая там все. И там даже масло вытекло из радиаторов. Десятки тонн. Очень мощный пожар был", – рассказал глава ОВА.

Он подытожил, что ситуация в области очень тяжелая, но контролируемая. Такие же слова о ситуации в регионе говорят и наши защитники.

Обратите внимание! В Белогоровке россияне несколько раз строили понтонные переправы, чтобы пересечь Северский Донец для наступления. Оккупанты постоянно делали их в одном и том же месте, поэтому украинские защитники разбивали врагов каждый раз. Из-за этого Белогоровку уже начали называть второй Чернобаевкой. По данным американского Института изучения войны, там погибли около 400 российских оккупантов.

Коротко о ситуации в Луганской области

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 11 июня рассказали, что россияне имеют определенные успехи на Славянском и Северодонецком направлениях. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лисичанск, Метелкино, Устиновка, Северодонецк и Тошковка.

В то же время, украинские защитники успешно противостоят штурму захватчиков в Северодонецке. Гайдай отметил, что враги пока не заблокировали промзону города, несмотря на то, что беспощадно обстреливают завод "Азот".

Также наши защитники и защитницы успешно отразили вражеский штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье. Оккупанты были вынуждены отойти.

Кроме этого, бойцы ВСУ отразили штурм в направлении Славянска и остановили наступление россиян возле Попасной.

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