Глава Луганской военной администрации рассказал, что самая трудная ситуация в Попасной, Северодонецке и в районе реки Северский Донец. Об этом Сергей Гайдай рассказал в телемарафоне "Единые новости" вечером 11 июня.

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Наши военные побеждают в уличных боях

Сергей Гайдай рассказал, что уровень воды в реке Северский Донец значительно упал. Поэтому могут быть попытки российских военных переправиться через реку и попытаться сделать в районе Белогоровки новый плацдарм. Также враг может прорвать линию обороны наших защитников в Попасной.

Кроме того, по словам Гайдая, идут очень мощные бои в Тошковке. Ведь за прошедшие сутки, 10 июня, враги применили там "Сонцепик".

Постоянные бои идут в городе Северодонецк. Территорию завода Азот обстреливают очень мощно, уничтожая там все. Там даже масло вытекло из радиаторов. Очень мощный пожар был,
– рассказал Гайдай.

Чиновник также заверил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Также Гайдай объяснил, что:

  • "в уличных боях наши побеждают, однако, к сожалению, артиллерия врага просто бьет поверх домов, которые используются в качестве укрытий;
  • в этом смысле тяжело – выбьют врага с одной улицы, а затем начинают с танков, артиллерии, "Градов" разбирать дом за домом;
  • приходится делать перегруппировку, переходить на новые позиции".

Сергей Гайдай объяснил, что эвакуация невозможна, ведь можно попасть на бой или получить смертельное ранение от прилета.

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