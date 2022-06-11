Саме на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках зараз тривають найбільш запеклі бої. Ворог намагається просунутися вперед чималою кількістю сили.

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На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов'янськ. Для цього окупанти ведуть штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. За даними Генштабу ЗСУ, ворог має певний успіх та намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

Богородичне – це село на березі річки Сіверський Донець, неподалік Святогірська, де є Свято-успенська святогірська лавра. Вона неодноразово обстрілювалася окупантами, і декілька монахів та черниць загинули внаслідок цих обстрілів, а храми були зруйновані.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Там він теж має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове.

Щодо Сєвєродонецька, то там російські загарбники продовжують вести штурмові дії у місті.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи. З Миколаївки вони отримають можливість вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут, яку вже неодноразово намагалися захопити. Але ця траса поки під контролем українських захисників, хоча і постійно обстрілюється окупантами.

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