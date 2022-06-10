Про ліквідацію двох таких зрадників України повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Вони обоє були з Луганська, і в окупантів навіть "дослужилися" до звання "капітанів".

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Перший з них – це Ігор Святець з кличкою "Сват". Він був командиром взводу окупантів у так званому "2-у армійському корпусі". Це те військове бандформування, яке кремлівські окупанти створили ще у 2014 році на захопленій Луганщині. "1-ий армійський корпус" був створений на окупованій Донеччині, і нещодавно українські військові ліквідували його командувача – російського генерала Романа Кутузова.

Другий ліквідований зрадник – Олександр Мірошник. Він був командиром танкового батальйону в тому самому "2-у армійському корпусі".

За яких обставин загинули зрадники України – не повідомляється.

Пекельні бої на Луганщині

В Луганській області поки найбільш бої тривають за Сєвєродонецьк, а також трасу Лисичанськ – Бахмут. Для цього вони намагалися взяти штурмом села Ниркове та Миколаївка, але зазнали невдачі й з втратами були змушені відступити. Траса хоч і обстрілюється окупантами, але перебуває під контролем українських військових.

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Водночас після постачання далекобійної артилерії українські військові завдали удар по ворогу там, де він не очікував. Російські найманці з ПВК "Вагнера" організували собі базу на стадіоні в центрі Кадіївки. Це місто ще з 2014 року перебуває під російською окупацією. Українські захисники завдали прицільного ракетного удару по стадіону – внаслідок атаки вижив лише один "вагнерівець".

Загалом за 107 днів війни українські військові ліквідували щонайменше 31900 російських окупантів. Такі дані станом на 10 червня наводить Генштаб ЗСУ. Про те, скільки з них було поранено – невідомо.

Також наші захисники знищили 1409 танків ворога та 3450 бойових броньованих машин.

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