Цього разу запала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали влучного удару.
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Зауважимо, ворожа база розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.
ЗСУ опублікували відео з місця події. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.
Дивіться відео, як палає база ПВК "Вагнер":
Загальні втрати окупантів на війні
Втрати російської армії на війні в Україні – колосальні. Лише за добу 8 червня наші військові ліквідували 200 путінських солдатів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 дрони, а також 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:
- особового складу – 31 700 бійців,
- танків – 1 398 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 438 одиниць,
- артилерійських систем – 711 одиниць,
- РСЗВ – 213 одиниць,
- засобів ППО – 96 одиниць,
- літаків – 212 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 одиниць,
- крилатих ракет – 125 одиниць,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 одиниця,
- спеціальної техніки – 53 одиниць.
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До теми дивіться відео про те, як росіяни дивуються силі волі українських полонених: