27-річний офіцер повітряно-десантних військ Росії, який розповідав у соцмережі про власні варварські мрії, був родом з Архангельська. Його смерть підтвердив губернатор Архангельської області Олександр Цибульський, інформують російські ЗМІ.

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Десантника Булатова посмертно нагородили "орденом мужності"

Вже після смерті десантника Булатова нагородили "орденом мужності". В чому саме полягала сміливість окупанта, окрім бажання вбивати цивільне населення, не уточнили.

Пост з "бажанням влаштувати Бучу" росіянин опублікував у травні

Обурливий пост старший лейтенант опублікував 18 травня, проілюструвавши його фото, де він з другом в цивільному одязі посміхаються в автівці.

Даєш Бучу в кожне хо**ятське місто від Харкова до Львова!

– написав Булатов.

Після цього допису росіянин повоював ще 11 днів. 29 травня стало відомо про його загибель. Жодної конкретики про це більше – лише вказано, що це сталось "під час виконання військового обов'язку".

Окупанта ліквідували в Україні / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штірліца

В рідній області загарбника його назвали "найкращим генофондом"

Тим часом після повідомлення про загибель Булатова, в його рідній Архангельській області спалахнула "істерика в соцмережах". Місцеві жителі просили "припинити кровопролиття", але не через те, що гинуть невинні українці, а тому, що "Росія втрачає свій генофонд". Як альтернативу пропонували забирати для участі у так званій "спецоперації" тих, кому біля 50.

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Втрати ворога на війні в Україні: головні цифри

Станом на 9 червня, окрім Віктора Булатова, в Україні ліквідували 31 700 російських військових.

З них 200 знищили лише за попередню добу. Найбільше втрат противник зазнав на Бахмутському напрямі.

Також росіяни залишились вже без 1398 танків та 3438 бойових броньованих машин.

Також українські воїни перетворили на брухт 212 ворожих літаків та 178 гелікоптерів, потопили 13 кораблів та катерів.

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