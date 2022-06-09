27-летний офицер воздушно-десантных войск России, рассказывавший в соцсетях о собственных варварских мечтах, был родом из Архангельска. Его смерть подтвердил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, передают российские СМИ.

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Десантника Булатова посмертно наградили "орденом мужества"

После смерти десантника Булатова наградили "орденом мужества". В чем именно заключалась смелость оккупанта, кроме желания убивать гражданское население, не уточнили.

Пост с "желанием устроить Бучу" россиянин опубликовал в мае

Возмутительный пост старший лейтенант опубликовал 18 мая, проиллюстрировав его фото, где он с другом в гражданской одежде улыбается в машине.

Даешь Бучу в каждый хо**ятский город от Харькова до Львова!

– написал Булатов.

После этого сообщения россиянин повоевал еще 11 дней. 29 мая стало известно о его гибели. Никакой конкретики об этом – только указано, что это произошло "при исполнении воинского долга".

Оккупанта ликвидировали в Украине / Фото из телеграм-канала Анатолия Штирлица

В родной области захватчика его назвали "лучшим генофондом"

Между тем, после сообщения о гибели Булатова в его родной Архангельской области вспыхнула "истерика в соцсетях". Местные жители просили "прекратить кровопролитие", но не потому, что погибают невинные украинцы, а потому, что "Россия теряет свой генофонд". В качестве альтернативы предлагалось забирать для участия в так называемой "спецоперации" тех, кому около 50.

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Потери врага на войне в Украине: главные цифры

На 9 июня, кроме Виктора Булатова, в Украине ликвидировали 31 700 российских военных.

Из них 200 уничтожили только за предыдущие сутки. Больше всего потери противник понес на Бахмутском направлении.

Также россияне остались без 1 398 танков и 3 438 боевых бронированных машин.

Также украинские воины превратили в металлолом 212 вражеских самолетов и 178 вертолетов, потопили 13 кораблей и катеров.

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