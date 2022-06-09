Завдаючи значних втрат росіянам як у живій силі, так і у військовій техніці, Збройні Сили України наближають нашу перемогу. Лише за минулу добу українські воїни фактично знищили цілу ворожу бригаду. Про це свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ.

Головне Росіяни готують наступ на Слов'янськ і контролюють більшу частину Сєвєродонецька: 105 день війни

ЗСУ нищать окупантів – 800 загиблих і майже 400 поранених

Так, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Участь в "спецоперації" на території нашої держави брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа цієї бригади.

Втім, Збройні Сили України вкотре вирішили довести росіянам, що їм на нашій території на раді, оскільки останні не йдуть самі, їм слід дещо допомогти. Так, українські оборонці завдали втрат вищезгаданій бригаді – приблизно 800 загиблих та близько 400 поранених.

Ворог зазнає втрат і на Сході країни

Крім того, за попередню добу захисники України показали певні успіхи на Сході України, де зараз тривають найзапекліші бої. Мовиться про Донецький та Луганський напрямки. Так, на них було:

відбито 7 атак ворога

знищено три танки та дві бойові броньовані машини

ліквідовано чотири одиниці автомобільної техніки противника

Також підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" у небі українського Донбасу.

Зверніть увагу – Контрнаступ ЗСУ змусив орків та їхніх маріонеток відійти: дивіться відео