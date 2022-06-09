Нанося значительные потери россиянам как в живой силе, так и в военной технике, Вооруженные Силы Украины приближают нашу победу. Только за минувшие сутки украинские воины фактически уничтожили целую вражескую бригаду. Об этом свидетельствует оперативная информация Генштаба ВСУ.

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ВСУ уничтожают оккупантов – 800 погибших и почти 400 раненых

Так, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Участие в "спецоперации" на территории нашего государства принимали примерно 1800 военнослужащих из этой бригады.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины еще раз решили доказать россиянам, что им на нашей территории на совете, поскольку последние не идут сами, им нужно помочь. Да, украинские защитники нанесли урон вышеупомянутой бригаде – около 800 погибших и около 400 раненых.

Враг терпит потери и на Востоке страны

Кроме того, за предыдущие сутки защитники Украины показали определенные успехи на Востоке Украины, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои. Речь идет о Донецком и Луганском направлениях. Да, на них было:

отбито 7 атак врага

уничтожены три танка и две боевые бронированные машины

ликвидировано четыре единицы автомобильной техники противника

Также подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 в небе украинского Донбасса.

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