Традиційно для російських окупантів, найбільше обстрілів припало на ті регіони, де є поруч їх загарбницька армія мародерів та гвалтівників. Навіть якщо окупанти й не йдуть в наступ, то здійснюють обстріли українських міст та сіл. Доволі часто жертвами цих обстрілів стають мирні мешканці та об'єкти цивільної інфраструктури. Про результати нічних обстрілів повідомили в обласних військових адміністрація, пише 24 канал.

Дніпропетровська область

Вночі ворог обстріляв три громади, що межують з Херсонщиною. Є руйнування. Одна людина отримала осколкове поранення.

Деталі Ранкова пожежа у Дніпрі не пов'язана з ракетним ударом, але область обстрілювали

На ранок 10 червня окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація з’ясовується.

Харків та область

Ніч в Харкові минула з обстрілами та постійними тривогами. По Шевченківському району міста було завдано ударів з ракетних систем залпового вогню. Попередньо постраждалих немає.

Окупанти активно обстрілювали й Харківську область. Внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Луганська область

Тут всі сили ворог зосередив на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська. А також виходу на трасу Лисичанськ – Бахмут. Для цього вони намагалися взяти штурмом села Ниркове та Миколаївка, але зазнали невдачі й з втратами були змушені відступити.

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У Сєвєродонецьку росіяни знищили "Льодовий палац". Ця будівля була символом міста.

10 червня зафіксували ще один обстріл заводу "Азот", який обстрілювали й за день до цього. Окупанти знову влучили у цех виробництва аміаку.

Зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.

Донецька область

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє людей. Пошкоджено 17 об’єктів, серед яких 4 приватні та 2 багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції "Фенольна" та інші.

В області немає газу, частково – води та електрики.

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Для обстрілів окупанти використовують як стрілецьку зброю, так і танки, артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню та авіацію. З неї вони били по Бахмуту, Нью-Йорку та селах Калинове, Первомайська, Хромове, Микільське.

Влада області рекомендує мирним мешканцям евакуюватися. Для цього курсує потяг Покровськ – Дніпро.

Миколаївська область

Російські окупанти так і не зуміли захопити Миколаївську область, щоб продовжити наступ на Одесу. Тож зараз вдаються до обстрілів регіону. Цього разу тривали обстріли Березнегуватської, Широківської та Інгульської громад. У двох останніх – переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонська область

Ситуація в цій області залишається напруженою. Низку гучних вибухів було чутно потягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції.

Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області та мінують територію. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів.

Понад тиждень область перебуває без мобільного зв'язку та інтернету.

Відносний спокій

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дивіться відео про спроби деблокади Маріуполя