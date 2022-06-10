Традиционно для российских оккупантов больше всего обстрелов пришлось на те регионы, где рядом их захватническая армия мародеров и насильников. Даже если кафиры и не идут в наступление, то производят обстрелы украинских городов и сел. Часто жертвами этих обстрелов становятся мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры. О результатах ночных обстрелов сообщили в областных военных администрация, пишет 24 канал.

Днепропетровская область

Ночью враг обстрелял три общины, граничащие с Херсонщиной. Есть разрушения. Один человек получил осколочное ранение.

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На утро 10 июня кафиры нанесли ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Подробная информация выясняется.

Харьков и область

Ночь в Харькове прошла с обстрелами и тревогами. По Шевченковскому району города были нанесены удары с ракетных систем залпового огня. Предварительно пострадавших нет.

Оккупанты активно обстреливали и Харьковскую область. В результате вражеских атак погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Луганская область

Здесь все силы враг сосредоточил на захвате Северодонецка и Лисичанска. А также выхода на трассу Лисичанск – Бахмут. Для этого они пытались взять штурмом села Нирково и Николаевка, но потерпели неудачу и с потерями были вынуждены отступить.

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В Северодонецке россияне уничтожили "Ледовый дворец" . Это здание было символом города.

10 июня зафиксирован еще один обстрел завода "Азот", который обстреливали и за день до этого. Оккупанты снова попали в цех производства аммиака.

Зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка. Погибших и раненых среди гражданских нет.

Донецкая область

На Донетчине в результате вражеских обстрелов погибли три человека. Повреждены 17 объектов, среди которых 4 частных и 2 многоквартирных дома, фермерское хозяйство, профилакторий, промышленное предприятие, железнодорожные пути и помещения железнодорожной станции "Фенольная" и другие.

В области нет газа, частично – воды и электричества.

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Для обстрелов кафиры используют как стрелковое оружие, так и танки, артиллерию, минометы, ракетные системы залпового огня и авиацию. Из нее они били по Бахмуту, Нью-Йорку и селам Калиново, Первомайское, Хромовое, Никольское.

Власти области рекомендуют мирным жителям эвакуироваться. Для этого курсирует поезд Покровск – Днепр.

Николаевская область

Российские кафиры так и не сумели захватить Николаевскую область, чтобы продолжить наступление на Одессу. Поэтому сейчас прибегают к обстрелам региона. В этот раз продолжались обстрелы Березнеговатской, Широковской и Ингульской общин. В двух последних – преимущественно за пределами населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Херсонская область

Ситуация в данной области остается напряженной. Ряд громких взрывов был слышен в течение всего дня, боевые действия продолжаются на границах областей. Населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, кафиры хотят вернуть утраченные позиции.

Также российские военные строят дополнительные линии обороны в области и минируют территорию. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов.

Больше недели область находится без мобильной связи и интернета.

Относительное спокойствие

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Житомире.

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