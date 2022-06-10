За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку червня ватажки квазіреспублік підписали "накази" про скасування відпусток для всіх бойовиків та "поліцейських" на час війни. З урахуванням того, що командування ОРДЛО обіцяло всім місцевим терористам повноцінний відпочинок згідно з графіком, подібне рішення їх достатньо серйозно демотивувало.

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З 24 лютого лише деякі члени бандформувань мали змогу повернутися додому на кілька днів, хоча на початку повномасштабної війни їм казали про надання регулярних можливостей побачити родину.

Бойовики розуміють, що воюватимуть до власної смерті

Втім, як і з обіцянками покращення життя, російські окупанти банально всіх обдурили. Ніхто ніколи не збирався сплачувати місцевим терористам гроші в повному обсязі, компенсовувати їх смерть родичам, а також взагалі перейматися щодо долі гарматного м'яса.

Для російської верхівки не є цінним навіть життя власних генералів. У Кремлі не рахуються з тим, скільки тисяч росіян загине на цій безглуздій війні, а про жителів ОРДЛО й взагалі не йдеться.

Терористи квазіреспублік, які цілком ідейно підтримували Росію та воювали з 2014-го року, також не вважаються якимись цінними кадрами. На початку повномасштабного нападу на Україну загони "кадрових" бойовиків одразу ж закидали у найбільш гарячі точки.

Підрозділи розвідки, загони спеціального призначення, були прирівняни росіянами до звичайних піхотинців. Навіть попри те, що навички багатьох бойовиків були вищими, ніж подекуди у російських десантників.

З 24 лютого на Донбасі зокрема й через подібне ставлення з боку росіян загинули сотні навчених та вмотивованих пропагандистами адептів "русского мира".

Усвідомлення безглуздості смертей ідейних терористів, вкрай поганого до них ставлення з боку російського командування, а також того факту, що Росія приїхала зовсім не для "захисту дітей Донбасу", а для руйнування регіону, змусило багатьох бойовиків серйозно замислитися.

У деяких ветеранів "русской весны" раптом для себе сталося прозріння. Вони почали казати, що справжніми нацистами в цьому конфлікті є росіяни, почали засуджувати поведінку окупантів, а також взагалі висловлювати своє погане ставлення до Путіна.

Звісно, ідейні колаборанти не почали любити Україну, але цілком усвідомили, що Донбас під російським контролем не матиме майбутнього. Навіть якщо Росія анексує частини Донеччини та Луганщини. Адже ніхто з кремлівської верхівки не збирається нічого відновлювати та відбудовувати. Бойовики зрозуміли, що метою Росії є знищення України, а захоплення та руйнування Донбасу – частина цього великого плану.

Ті лідери проросійських бандформувань, які критикують Путіна та Пушиліна з Пасічником, почали розуміти, що всі місцеві терористи стали для Москви незручними. Тому їх нікуди з фронту не випускатимуть аж до смерті чи поранення. При чому з легкими травмами членів угруповань ОРДЛО на лікування не відправляють. Особливо це стосується мобілізованих, яких змушують воювати навіть з простріляними ногами чи руками. І доки жителі Донбасу гинуть у не потрібній їм війні, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" збагачуються разом з російськими генералами та кремлівськими кураторами.

Росія має серйозні проблеми з браком піхоти

Відмовлятимуть колаборантам у можливості відпочити зокрема й через те, що у російських військ немає достатньої кількості резервів. Вже незабаром у загарбників почнуть масово закінчуватися короткотривалі контракти, а більшість найманців продовжувати воювати проти України не бажає. Втім, зовсім не відомо, чи відпустять у міністерстві оборони недолугих росіян, які повірили у "чудові умови" та повелися на пропаганду. Скоріш за все, всім, хто вирішив швидко підзаробити, автоматично продовжать контракти зі всіма наслідками.

Звісно, у Росії є достатньо добровольців, які готові піти на війну, але їх треба забезпечувати технікою та подекуди навчати. З урахуванням втрат, які постійно несуть окупаційні війська, у Кремлі повноцінну підготовку таких підрозділів дозволити собі не можуть. Тому в жерла війни окупанти закидають всіх підряд – і терміновиків, і тих, хто відмовився від участі у війні, і примусово мобілізованих на Донбасі.