По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в начале июня предводители квазиреспублик подписали "приказы" об отмене отпусков для всех боевиков и "полицейских" на время войны. С учетом того, что командование ОРДЛО обещало всем местным террористам полноценный отдых по графику, подобное решение их достаточно серьезно демотивировало.

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С 24 февраля лишь некоторые члены бандформирований могли вернуться домой на несколько дней, хотя в начале полномасштабной войны им говорили о предоставлении регулярных возможностей увидеть семью.

Боевики понимают, что будут воевать до собственной смерти

Впрочем, как и с обещаниями по улучшению жизни, российские оккупанты банально всех обманули. Никто никогда не собирался платить местным террористам деньги в полном объеме, компенсировать их смерть родственникам, а также вообще беспокоиться о судьбе пушечного мяса.

Для российской верхушки не ценна даже жизнь собственных генералов. В Кремле не считаются с тем, сколько тысяч россиян погибнет на этой бессмысленной войне, а о жителях ОРДЛО и вообще речь не идет.

Террористы квазиреспублик, которые вполне идейно поддерживали Россию и воевали с 2014 года, также не считаются какими-либо ценными кадрами. В начале полномасштабного нападения на Украину отряды "кадровых" боевиков сразу же забросали в самые горячие точки.

Подразделения разведки, отряды специального назначения, были приравнены россиянами к обычным пехотинцам. Даже несмотря на то, что навыки многих боевиков были выше, чем у российских десантников.

С 24 февраля на Донбассе в том числе и из-за подобного отношения со стороны россиян погибли сотни обученных и мотивированных пропагандистами адептов "русского мира".

Осознание нелепости смертей идейных террористов, крайне плохого к ним отношения со стороны российского командования, а также того факта, что Россия приехала отнюдь не для "защиты детей Донбасса", а для разрушения региона, заставило многих боевиков серьезно задуматься.

У некоторых ветеранов "русской весны" вдруг для себя произошло прозрение. Они начали говорить, что настоящими нацистами в этом конфликте являются россияне, начали осуждать поведение оккупантов, а также вообще выражать свое плохое отношение к Путину.

Конечно, идейные коллаборанты не начали любить Украину, но вполне осознали, что Донбасс под российским контролем не будет иметь будущего. Даже если Россия аннексирует части Донбасса и Луганщины. Ведь никто из кремлевской верхушки не собирается ничего восстанавливать и отстраивать. Боевики поняли, что цель России – уничтожение Украины, а захват и разрушение Донбасса – часть этого большого плана.

Лидеры пророссийских бандформирований, которые критикуют Путина и Пушилина с Пасечником, начали понимать, что все местные террористы стали для Москвы неудобными. Поэтому их никуда с фронта не будут выпускать до смерти или ранения. Причем с легкими травмами членов группировок ОРДЛО на лечение не отправляют. Особенно это касается мобилизованных, которых принуждают воевать даже с простреленными ногами или руками. И пока жители Донбасса гибнут в ненужной им войне, предводители так называемых "ДНР" и "ЛНР" обогащаются вместе с российскими генералами и кремлевскими кураторами.

Россия имеет серьезные проблемы с нехваткой пехоты

Будут отказывать коллаборантам в возможности отдохнуть в том числе и потому, что у российских войск нет достаточного количества резервов. Уже вскоре у захватчиков начнут массово истекать кратковременные контракты, а большинство наемников продолжать воевать против Украины не желает. Впрочем, совершенно неизвестно, отпустят ли в министерстве обороны непутевых россиян, которые поверили в "прекрасные условия" и повелись на пропаганду. Скорее всего, всем, кто решил быстро подзаработать, автоматически продлят контракты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Конечно, в России достаточно добровольцев, которые готовы пойти на войну, но их нужно снабжать техникой и местами учить. С учетом потерь, которые постоянно несут оккупационные войска, в Кремле полноценную подготовку таких подразделений позволить себе не могут. Поэтому в жерла войны оккупанты забрасывают всех подряд – и срочников, и тех, кто отказался от участия в войне, и принудительно мобилизованных на Донбассе.