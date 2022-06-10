Цього разу війську окупантів дали час до 22 червня. Тобто в них залишилося 12 днів.

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Як росіяни відтерміновують "захоплення" Сєвєродонецька

Російський президент Володимир Путін переоцінив можливості своєї армії. Він дав війську наказ захопити всю Луганську область до 1 червня. На Донеччину очільник Кремля таких великих надій не покладав, тому зразу сказав, що на "захоплення" окупанти мають час до 1 липня.

Утім сталося не так, як гадалося в голові старого маразматика. Опір Збройних Сил України виявився потужнішим, ніж міг подумати Путін. Тому до 1 червня росіяни не змогли взяти ні всю Луганщину, ні навіть весь Сєвєродонецьк.

Після того президент держави-агресорки змінив свої плани й дав військовим більше часу – до 10 червня.

Сьогодні 10 червня – росіяни вкотре облажалися. Обласний центр – український. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша,

– заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За даними розвідки Великої Британії станом на ранок 10 червня, більша частина Сєвєродонецька перебуває під контролем росіян. Однак їм не вдається оточити місто з півночі та півдня. У місті тривають активні бої.

Зверніть увагу! Раніше окупантам вдалося захопити велику частину Сєвєродонецька. Однак за 48 годин наші військові вибили ворога на попередні позиції.

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Арестович казав, що ЗСУ стягнули окупантів у пастку

2 червня радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські військові стягнули росіян у пастку в Сєвєродонецьку нібито "здавши" місто. Командування ворожого війська вже встигло доповісти, що захопило тимчасовий обласний центр, коли ситуація кардинально змінилася.

За словами Арестовича, окупанти шоковані, адже ЗСУ завдали жорсткого контрудару та "рвуть супротивника, як леви". Росіянам довелося стягнули інші підрозділи, щоб утриматися на своїх позиціях.

Важливо! Ворожі війська також хочуть взяти під контроль трасу "Лисичанськ – Бахмут", по якій доставляють гуманітарну допомогу. Через постійні обстріли перебувати на цій дорозі дуже небезпечно.

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