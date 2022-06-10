Бої за Сєвєродонецьк тривають досі. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії 10 червня.

Зверніть увагу Сєвєродонецьк – не останній у шизофренічних планах Путіна, – військовий експерт

Ворог наразі планує оточити ширшу територію Сєвєродонецька з півночі та півдня.

Під Сєвєродонецьком тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня.

До слова, Генштаб у ранковому зведенні 10 червня теж повідомляє про безрезультатні спроби захопити Сєвєродонецьк.