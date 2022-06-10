Бои за Северодонецк продолжаются до сих пор. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании 10 июня.

Северодонецк – не последний в шизофренических планах Путина, – военный эксперт

Враг планирует окружить более широкую территорию Северодонецка с севера и юга.

Под Северодонецком продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга.

К слову, Генштаб в утренней сводке 10 июня тоже сообщает о безрезультатных попытках захватить Северодонецк.