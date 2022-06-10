Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Він також додав, що ворог намагається просуватись у напрямку Слов’янська та Бахмуту.

Читайте також Подоляк пояснив, яка зброя потрібна ЗСУ для ефективного звільнення територій

Ну і звісно, Сєвєродонецьк не останній в їх шизофренічних планах, адже потім їм потрібен Лисичанськ, який зараз міцно тримають наші захисники,

– зазначає Коваленко.

За словами фахівця, якщо російським окупантам все ж вдастся захопити Сєвєродонецьк, то вони одразу почнуть атакувати й Лисичанськ.

Але у Сєвєроднецьку в них все не надто гладко, в першу чергу тому, що бої за це місто виявили непрофесійність російської армії. Йдеться про неможливість вести бойові дії в умовах міста,

– додає військовий експерт.

Олександр Коваленко додає, що багато говорили про те, як росіяни повністю знищують міста, перш ніж зайняти їх. Так було у Маріуполі чи Попасній – цих міст практично не існує.

Тобто, аби російські війська могли контролювати якесь місто – вони його попередньо знищують, адже саме такий стиль ведення війни їм знайомий і не потребує кваліфікаційних навичок військової справи, говорить експерт.

До теми Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон

Ми побачили російську недолугість саме тоді, коли ЗСУ зайняли найбільш зручні оборонні позиції в районі промзони, а не безпосередньо серед житлових кварталів, зазначає Олександр Коваленко.

За його словами, наші захисники "запустили" окупантів в саме місто, а потім розпочали міський бій. Зараз у Сєвєроднецьку йдуть бої не стільки за контроль кварталу чи вулиці – зараз йде війна на знищення та виснаження цієї групи окупантів, яку відрядили захопити це місто, додає він.

Бої за Луганщину – останні новини

Найзапекліші бої на Луганщині тривають за Сєвєродонецьк. Українські захисники та захисниці мужньо протистоять ворогу, через що окупанти зазнають колосальних втрат. Збройні Сили, на жаль, теж мають втрати, однак Сергій Гайдай зазначив, що їхнє співвідношення з втратами окупантів 1 до 10. Конкретних цифр голова ОВА не назвав, аргументуючи це тим, що лише військове командування може коментувати наші втрати.

У Сєвєродонецьку перебувають близько 15 тисяч мешканців, яких неможливо евакуювати через обстріли. Через атаки загарбників страждає цивільна інфраструктура міста. Наприклад, увечері 9 червня Сергій Гайдай повідомив про знищення Льодового палацу спорту. Унаслідок обстрілів виникла пожежа й арена згоріла вщент.

До слова У Мелітополі росіяни шукають додаткові морозильні камери для збереження тіл загиблих солдат

Також бої тривають на території Гірської та Попаснянської громад – в районі Тошківки, Золотого та Катеринівки й у напрямку Попасна – Комишуваха.

Крім того, через спеку знижується рівень води у річці Сіверський Донець. Сергій Гайдай зазначив, що за водоймою активно слідкують українські військові, адже є ймовірність того, що вони можуть спробувати переправити техніку та особовий склад через річку.

Чи зупиняться окупанти, зазнавши втрат у Сєвєродонецьку: дивіться відео