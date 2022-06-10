Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он также добавил, что враг пытается продвигаться в направлении Славянска и Бахмута.

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Ну и конечно, Северодонецк не последний в их шизофренических планах, ведь потом им нужен Лисичанск, который сейчас крепко держат наши защитники,

– отмечает Коваленко.

По словам специалиста, если российским оккупантам все же удастся захватить Северодонецк, они сразу начнут атаковать и Лисичанск.

Но в Северонецке у них все не слишком гладко, в первую очередь потому, что бои за этот город обнаружили непрофессионализм русской армии. Речь идет о невозможности вести боевые действия в условиях города,

– добавляет военный эксперт.

Александр Коваленко добавляет, что многое говорили о том, как россияне полностью уничтожают города, прежде чем занять их. Так, в Мариуполе или Попасной – этих городов практически не существует.

То есть, чтобы российские войска могли контролировать какой-то город – они его предварительно уничтожают, ведь именно такой стиль ведения войны им знаком и не нуждается в квалификационных навыках военного дела, говорит эксперт.

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Мы увидели российскую несуразность именно тогда, когда ВСУ заняли наиболее удобные оборонные позиции в районе промзоны, а не непосредственно среди жилых кварталов, отмечает Александр Коваленко.

По его словам, наши защитники "запустили" кафиров в сам город, а затем начали городское сражение. Сейчас в Северонецке идут бои не столько за контроль квартала или улицы – сейчас идет война на уничтожение и истощение этой группы оккупанов, которую отправили захватить этот город, добавляет он.

Бои за Луганщину – последние новости

Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются за Северодонецк. Украинские защитники и защитницы мужественно противостоят врагу, из-за чего кафиры терпят колоссальные потери. Вооруженные Силы, к сожалению, тоже имеют потери, однако Сергей Гайдай отметил, что их соотношение с потерями кафиров 1 к 10. Конкретных цифр глава ОВА не назвал, аргументируя это тем, что только военное командование может комментировать наши потери.

В Северодонецке находятся около 15 тысяч жителей, которых невозможно эвакуировать из-за обстрелов. Из-за атак захватчиков страдает гражданская инфраструктура города. К примеру, вечером 9 июня Сергей Гайдай сообщил об уничтожении Ледового дворца спорта. В результате обстрелов возник пожар и арена сгорела дотла.

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Также бои продолжаются на территории Горной и Попаснянской общин – в районе Тошковки, Золотого и Катериновки и в направлении Попасна – Камышеваха.

Кроме того, из-за жары снижается уровень воды в реке Северский Донец. Сергей Гайдай отметил, что за водоемом активно следят украинские военные, ведь есть вероятность того, что они могут попытаться переправить технику и личный склад через реку.

Остановятся ли кафиры, понеся потери в Северодонецке: смотрите видео