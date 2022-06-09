Поэтому местным жителям опасно даже находиться в укрытиях. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Заметьте Ожесточенные бои в Северодонецке: буряты отступили, потому что значительно слабее ВСУ
Боев в Лисичанске нет
Сергей Гайдай сообщил, что боев в Лисичанске или в его окрестностях нет. Однако кафиры продолжают циничный обстрел города.
Для атак они используют снаряды калибром 203 и 240 мм. Также кафиры применяют бронебойные снаряды, которые даже пробивают бетон.
Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет,
– сообщил Гайдай.
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Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются за Северодонецк. Украинские защитники и защитницы мужественно противостоят врагу, из-за чего кафиры терпят колоссальные потери. Вооруженные Силы, к сожалению, тоже имеют потери, однако Сергей Гайдай отметил, что их соотношение с потерями кафиров 1 к 10. Конкретных цифр глава ОВА не назвал, аргументируя это тем, что только военное командование может комментировать наши потери.
В Северодонецке находятся около 15 тысяч жителей, которых невозможно эвакуировать из-за обстрелов. Из-за атак захватчиков страдает гражданская инфраструктура города. К примеру, вечером 9 июня Сергей Гайдай сообщил об уничтожении Ледового дворца спорта . В результате обстрелов возник пожар и арена сгорела дотла.
Также бои продолжаются на территории Горной и Попаснянской общин – в районе Тошковки, Золотого и Катериновки и в направлении Попасна – Камышеваха.
Кроме того, из-за жары снижается уровень воды в реке Северский Донец. Сергей Гайдай отметил, что за водоемом активно следят украинские военные, ведь есть вероятность того, что они могут попытаться переправить технику и личный склад через реку.
Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Северодонецк может быть одним из самых трудных в течение всей этой войны. Глава государства отметил, что во многом именно там решается судьба нашего Донбасса.