Поэтому местным жителям опасно даже находиться в укрытиях. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Боев в Лисичанске нет

Сергей Гайдай сообщил, что боев в Лисичанске или в его окрестностях нет. Однако кафиры продолжают циничный обстрел города.

Для атак они используют снаряды калибром 203 и 240 мм. Также кафиры применяют бронебойные снаряды, которые даже пробивают бетон.

Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет,

– сообщил Гайдай.

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Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются за Северодонецк. Украинские защитники и защитницы мужественно противостоят врагу, из-за чего кафиры терпят колоссальные потери. Вооруженные Силы, к сожалению, тоже имеют потери, однако Сергей Гайдай отметил, что их соотношение с потерями кафиров 1 к 10. Конкретных цифр глава ОВА не назвал, аргументируя это тем, что только военное командование может комментировать наши потери.

В Северодонецке находятся около 15 тысяч жителей, которых невозможно эвакуировать из-за обстрелов. Из-за атак захватчиков страдает гражданская инфраструктура города. К примеру, вечером 9 июня Сергей Гайдай сообщил об уничтожении Ледового дворца спорта . В результате обстрелов возник пожар и арена сгорела дотла.

Также бои продолжаются на территории Горной и Попаснянской общин – в районе Тошковки, Золотого и Катериновки и в направлении Попасна – Камышеваха.

Кроме того, из-за жары снижается уровень воды в реке Северский Донец. Сергей Гайдай отметил, что за водоемом активно следят украинские военные, ведь есть вероятность того, что они могут попытаться переправить технику и личный склад через реку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Северодонецк может быть одним из самых трудных в течение всей этой войны. Глава государства отметил, что во многом именно там решается судьба нашего Донбасса.

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