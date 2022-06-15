Об этом 24 каналу сообщила корреспондент из Харькова. Она отметила, что Салтовское депо очень сильно разрушено и восстановить его уже не удастся.
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Били из всего, что имели
Салтовское депо одно из самых больших в Европе по площади. Обстреливали это место захватчики уже с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.
Как рассказал директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, он перестал считать прилеты после 50 удара. После полномасштабного вторжения России депо еще 3 дня работало, пока не кафиры не разбили электроподстанцию.
По словам саперов, работавших в депо, сюда прилетало все, что только могли использовать российские кафиры. Авиабомбой разбило цех, где ремонтировали транспорт, и откуда выпускали его ежедневно на маршрут. Плиты крыши упали на трамвае и их просто открыло.
Также на территории депо есть следы от авиаударов, в частности, гигантская двухметровая воронка. Кроме того, кафиры били артиллерийскими и минометными снарядами.
Ущерб до сих пор подсчитывают
В результате вражеских обстрелов пострадали подстанции и рельсы. Трамваи, стоявшие в депо, также очень избиты – повреждения получила половина всего подвижного состава. Часть транспорта удалось перевезти в другое депо, они уже трудятся. Однако, чтобы восстановить поврежденные, нужно много месяцев дорогого и хлопотного труда.
В этом депо базируется множество трамваев – это подвижный состав разных закупок и маршрутов. Здесь стоит как новый транспорт, так и подержанный, есть также исторический.
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В результате российских обстрелов Салтовского депо оккупанты уничтожили около 60 вагонов трамваев полностью, еще 60 частично избиты, только 20 уцелели. Ущерб в результате разрушения депо специалисты до сих пор подсчитывают. Некоторые трамваи еще можно отремонтировать, однако многие восстановить уже невозможно.
Российские кафиры полностью уничтожили Салтовское депо / Фото 24 канала
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Ужасные последствия вражеских обстрелов в Харьковской области
- Российские кафиры беспощадно обстреливали Салтовский район Харькова еще с начала полномасштабного вторжения. Сейчас там ведутся работы по разбору завалов, поэтому жители разрушенных домов начали возвращаться, чтобы забрать уцелевшее имущество. Один из жителей разрушенной многоэтажки показал 24 канала, как сейчас смотрится его квартира .
- Российские пропагандисты продолжают уверять, что их военные якобы готовят только по "военным объектам". Так недавно в Харьковской области кафиры цинично обстреляли ракетами детский оздоровительный лагерь , где в месте прилетов образовались огромные воронки.
- Кроме того, российские изверги обстреляли пригород Харькова – били просто по частным гражданским домам . Прилеты были настолько мощны, что сразу же вспыхивали пожары.