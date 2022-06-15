Об этом 24 каналу сообщила корреспондент из Харькова. Она отметила, что Салтовское депо очень сильно разрушено и восстановить его уже не удастся.

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Били из всего, что имели

Салтовское депо одно из самых больших в Европе по площади. Обстреливали это место захватчики уже с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, он перестал считать прилеты после 50 удара. После полномасштабного вторжения России депо еще 3 дня работало, пока не кафиры не разбили электроподстанцию.

По словам саперов, работавших в депо, сюда прилетало все, что только могли использовать российские кафиры. Авиабомбой разбило цех, где ремонтировали транспорт, и откуда выпускали его ежедневно на маршрут. Плиты крыши упали на трамвае и их просто открыло.

Также на территории депо есть следы от авиаударов, в частности, гигантская двухметровая воронка. Кроме того, кафиры били артиллерийскими и минометными снарядами.

Ущерб до сих пор подсчитывают

В результате вражеских обстрелов пострадали подстанции и рельсы. Трамваи, стоявшие в депо, также очень избиты – повреждения получила половина всего подвижного состава. Часть транспорта удалось перевезти в другое депо, они уже трудятся. Однако, чтобы восстановить поврежденные, нужно много месяцев дорогого и хлопотного труда.

В этом депо базируется множество трамваев – это подвижный состав разных закупок и маршрутов. Здесь стоит как новый транспорт, так и подержанный, есть также исторический.

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В результате российских обстрелов Салтовского депо оккупанты уничтожили около 60 вагонов трамваев полностью, еще 60 частично избиты, только 20 уцелели. Ущерб в результате разрушения депо специалисты до сих пор подсчитывают. Некоторые трамваи еще можно отремонтировать, однако многие восстановить уже невозможно.

Российские кафиры полностью уничтожили Салтовское депо / Фото 24 канала

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