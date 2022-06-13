Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она отметила, что уже несколько дней подряд российские изверги цинично обстреливают область ночью.

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По словам корреспондентки, часто российские ракеты не попадают в объекты, в которые целили захватчики. В то же время выбор мишеней извергов просто поражает.

Оккупанты обстреляли детский лагерь

Как сообщила журналистка, в Чугуевском районе российские кафиры обстреляли детский оздоровительный лагерь. На месте удара образовались огромные воронки.

Очень глубокие воронки, 3 корпуса сильно изуродованы. Обстрелять детский лагерь – это очередная низость русских кафиров,

– заявила журналистка.

Она отметила, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие из-за обстрела этого объекта. В то же время добавила, что Харьковская областная прокуратура опубликовала фотографии с ужасающими последствиями ракетного удара по детскому лагерю.

Обстрелы Харьковщины

Корреспондентка также сообщила, что в течение суток 12 июня россияне обстреляли Киевский и Салтовский районы Харькова, а также поселок Жуковского. Кроме того, били по населенным пунктам Коробочкино, Кочеток и Тимофеевке.

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В результате обстрелов российских кафиров занялись 7 пожаров – большинство из них вспыхнули в Чугуевском и Изюмском районах. В частности, в последнем очень сильно горел лес.

Последствия обстрелов детского лагеря в Харьковской области / Фото Харьковской областной прокуратуры

Журналистка сообщила о ракетном обстреле детского лагеря в Харьковской области: смотрите видео



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