Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона зазначила, що вже кілька днів поспіль російські нелюди цинічно обстрілюють область вночі.

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За словами кореспондентки, часто російські ракети не потрапляють у ті об'єкти, в які цілили загарбники. Водночас вибір мішеней нелюдів просто вражає.

Окупанти обстріляли дитячий табір

Як повідомила журналістка, у Чугуївському районі російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір. На місці удару утворилися величезні вирви.

Дуже глибокі вирви, 3 корпуси сильно понівечені. Обстріляти дитячий табір – це чергова ницість російських окупантів,

– заявила журналістка.

Вона зазначила, що поки невідомо, чи є постраждалі через обстріл цього об'єкту. Водночас додала, що Харківська обласна прокуратура опублікувала фотографії з жахливими наслідками ракетного удару по дитячому таборі.

Обстріли Харківщини

Кореспондентка також повідомила, що протягом доби 12 червня росіяни обстріляли Київський та Салтівський райони Харкова, а також селище Жуковського. Крім того, гатили по населених пунктах Коробочкине, Кочеток та Тимофіївці.

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Внаслідок обстрілів російських окупантів зайнялось 7 пожеж – більшість з них спалахнули в Чугуївському та Ізюмському районах. Зокрема, в останньому дуже сильно горів ліс.

Наслідки обстрілів дитячого табору на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури

Журналістка повідомила про ракетний обстріл дитячого табору на Харківщині: дивіться відео



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