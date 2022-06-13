Використання касетних боєприпасів у Харкові підтвердила організація Amnesty International.

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У різних районах Харкова Amnesty International виявила уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також зафіксували множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Ворог нещадно обстрілює Харків

Як сказав міський голова Харкова Ігор Терехов 10 червня, протягом останніх тижнів інтенсивність обстрілів міста зменшилась, проте вороги застосовують зараз значно потужніші бомби та ракети. Теперішні руйнування, яких зазнає місто, дуже значні.

По місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. Й ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні,

– зауважив Терехов.

Мета ворога, за словами міського голови, дестабілізувати ситуацію в місті. Росіяни хочуть, аби в Харкові не працювали підприємства, а людей охопила паніка. Проте Терехов запевнив, що харків'яни – мужні люди, які почали повертатись до роботи.

Що таке касетні бомби і чому вони такі небезпечні

Міжнародне гуманітарне право забороняє використовувати зброю, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. До таких засобів ведення війни належать:

хімічна та біологічна зброя,

протипіхотні міни,

касетні боєприпаси.

Правозахисні організації мають численні докази використання Росією касетних бомб в Україні: і під час повномасштабного вторгнення, і в ході війни на Донбасі.

Довідка. Касетний боєприпас – це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Цю форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). В одному боєприпасі загальна маса такого небезпечного начиння може становити до 10 кілограма.

Як пояснила старша дослідниця відділу Human Rights Watch з питань зброї Бонні Догерті, касетні боєприпаси загрожують цивільному населенню з двох причин, зокрема:

вони вражають широку площу, не відрізняючи солдатів від мирних жителів;

не всі мініснаряди вибухають одразу при ударі. До чверті суббоєприпасів можуть залишатися на землі й становити небезпеку цивільному населенню протягом місяців, років або навіть десятиліть після конфлікту.