Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він пояснив, що ситуація – дуже напружена, проте контрольована.

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Зараз є дуже серйозні руйнування, – Терехов

По місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. Й ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні,

– зауважив Терехов.

Мета ворога, за словами міського голови, дестабілізувати ситуацію в місті. Росіяни хочуть, аби в Харкові не працювали підприємства, а людей охопила паніка. Проте Терехов запевнив, що харків'яни – мужні люди, які почали повертатись до роботи.

Малий бізнес почав відновлювати роботу

Працюють ринки. Малий бізнес почав відкриватися. Але, звичайно, треба бути дуже обережними, ударів із боку російського агресора може бути завдано будь-якої хвилини,

– додав мер.

Зазначимо, що 8 червня Харків потрапив під потужний ворожий обстріл. Загинули двоє людей, ще 4 осіб отримали поранення. Після удару в місті спалахнула сильна пожежа. Руйнувань зазнали магазин, кафе та школа.

"Приліт" у Харкові був і 9 червня – пошкоджень зазнала залізниця. Пожежа була настільки потужною

Раніше У Харкові оперативно відновили телевізійне мовлення після атаки росіян

Актуальна ситуація на Харківщині: останні новини

Про успіхи ЗСУ в регіоні розповів президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українські військові добряче поламали плани ворога. Наші оборонці звільняють населені пункти від окупації.

Тим часом українська розвідка повідомляє, що російські війська активізувались в напрямку Ізюма. Їхньої кількості достатньо для подальшого просування.

У цьому напрямку протягом останніх тижні в окупантів не було значних досягнень.

Раніше журналісти "Схем" повідомляли, що загарбники будують понтонно-залізничну праву на Харківщині. Спорудження відбуваються біля населеного пункту Куп'янськ-Вузловий.

У Генштабі наголосили, що нещодавно на Харківщині відмовився воювати цілий підрозділ російських військових – після того, як зазнав значних втрат.

Дивіться у відео: ракетні удари по Харкову