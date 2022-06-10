Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що залишати людей без інформації – це тактика загарбників.

До теми Після вечірніх обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал

У Харкові відновили телевізійне мовлення

Зеленський розповів, що вдячний зв'язківцям, які буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення. Воно зникло після чергового ворожого обстрілу.

Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть. Бо відкритість і чесність також є зброєю проти всього, що несе російська держава,

– зауважив президент.

Також він розповів про ситуацію на фронті. За словами глави держави ситуація на полі бою не має суттєвих змін, а населені пункти, які окупанти обрали головними мішенями, тримаються. Мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу.

"Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що українські захисники також тримають оборону й на Миколаївському напрямку.

Зауважте Не "приліт": на залізниці у Харкові спалахнула масштабна пожежа, дим огорнув пів міста

Коротко про ситуацію на Харківщині

Пізно ввечері 8 червня у Харкові пролунали 2 потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі у кафе, продовольчому магазині та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі. Окрім цього, часткових пошкоджень зазнала будівля школи.

За день до цього загарбники також обстрілювали Харків. Ворожа ракета влучила в супермаркет "Восторг" біля метро Індустріальна. Під час атаки там перебували троє нічних чергових. Вони були в іншій частині магазину й дивом не травмувалися.

Попри суттєві пошкодження, яких зазнав супермаркет, його директорка Світлана Діуліна заявила, що на зло ворогам роботу закладу відновлять протягом тижня.

Протягом 5 червня російські загарбники теж цинічно обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру на Харківщині. Також вони гатили по самому обласному центрі. Внаслідок обстрілів загинули 3 мирні українці.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти продовжують наступ поблизу Ізюма в напрямку Довгенького та Долини. Проте росіяни продовжують зазнавати шалених втрат.

Окрім цього, на знімках з супутника Planet Labs видно будівництво росіянами понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл, на південь від селища Куп'янськ-Вузловий. Окупанти намагаються налагодити свою логістику на тимчасово окупованій території Харківської області.

До теми – дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського за 9 червня