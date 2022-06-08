Під час ворожої атаки в супермаркеті перебували троє нічних чергових. Вони були в іншій частині магазину й дивом не травмувалися. Про це 24 каналу розповіла наша кореспондентка Анна Черненко.

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Ракета потрапила у вхід до супермаркету. У результаті обвалився фасад та перекриття двох поверхів. Комунікації переважно не постраждали, до кас ракета також не долетіла. Однак якби це трапилось удень, жертв було б дуже багато.

Попри це директорка магазину Світлана Діуліна заявила, що відновити роботу маркету хочуть протягом тижня – на зло ворогам.

"Одна третя залу – зруйнована. Ми зараз чекаємо саперів, потім на оцінку експертів. Коли максимально розберуть завали, будемо наводити лад та будемо працювати далі. Тому що ми забезпечуємо усім необхідним спальні райони", – зазначила Діуліна.

Чим обстріляли – поки невідомо

Сапер Олександр Гуменчак також зазначив, що попередньо – росіяни завдали ракетного удару. Для того, щоб з'ясувати, яка саме з ракет прилетіла, потрібно розібрати завали й знайти залишки.

"Зараз тут уже нічого немає вибухонебезпечного. Люди можуть працювати", – додав він.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти продовжують наступ поблизу Ізюма в напрямку Довгенького та Долини. Утім, він зазначив, що загарбники зазнають великих втрат.

На тимчасово окупованій території Харківської області російські окупанти намагаються налагодити свою логістику. Про це свідчать знімки з супутника Planet Labs, на яких видно будівництво росіянами понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл, на південь від селища Куп'янськ-Вузловий.

Протягом доби 5 червня російські загарбники цинічно обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру в Харківській області, також гатили по самому Харкові. Внаслідок обстрілів загинуло 3 мирних мешканців.

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