Во время вражеской атаки в супермаркете находились трое ночных дежурных. Они были в другой части магазина и чудом не травмировались. Об этом 24 канала рассказала наша корреспондентка Анна Черненко.

Внимание Погибший и 3 раненых, кафиры стреляют по жилым кварталам, – Терехов об обстреле Харькова

Ракета попала во вход в супермаркет. В результате обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации преимущественно не пострадали, до касс ракета тоже не долетела. Однако случись это днем, жертв было бы очень много.

Несмотря на это директор магазина Светлана Диулина заявила, что возобновить работу маркета хотят в течение недели – во зло врагам.

"Один третий зал – разрушен. Мы сейчас ждем саперов, потом оценки экспертов. Когда максимально разберут завалы, будем наводить порядок и будем работать дальше. Потому что мы обеспечиваем всем необходимым спальные районы", – отметила Диулина.

Чем обстреляли – пока неизвестно

Сапер Александр Гуменчак также отметил, что предварительно – россияне нанесли ракетный удар. Для того чтобы выяснить, какая именно из ракет прилетела, нужно разобрать завалы и найти остатки.

"Сейчас здесь уже ничего нет взрывоопасного. Люди могут работать", – добавил он.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские кафиры продолжают наступление близ Изюма в направлении Довгенького и Долины. Впрочем, он отметил, что захватчики несут большие потери.

На временно оккупированной территории Харьковской области российские кафиры пытаются наладить свою логистику. Об этом свидетельствуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно строительство россиянами понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол, к югу от поселка Купянск-Узловой.

В течение суток 5 июня российские захватчики цинично обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области, также били по самому Харькову. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя.

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