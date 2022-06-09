Пожежа розпочалась неподалік від Південної залізниці за 30 хвилин до обстрілу Харкова. Дим видно майже з будь-якого куточка міста. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

До теми Чому запуски феєрверків і петард під час війни – це неетично і чи заборонять це

Згодом стало відомо, що загорілися складські приміщення підприємства, яке розміщене біля колії. Наразі причини загоряння невідомі, але наголошується, що "прильотів" туди не було.

Біля залізниці у Харкові горить підприємство:

Місто в диму: зачиняйте вікна

Наразі у різних куточках Харкова спалахнули пожежі – деякі виникли через влучання ворожих ракет, деякі – через інші причини.

Мешканців міста закликають не відчиняти вікна.

Тепер пожежі у Харкові виникають ледь не щодня

Через постійні обстріли та спекотну погоду, рятувальникам доводиться чи не щодня ліквідувати загоряння. 8 червня внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 по місту спалахнули пожежі. Горіли будівлі кафе, продовольчий магазин та шкільна бібліотека у Новобаварському районі Харкова. Часткових пошкоджень зазнала і будівля школи.

Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Для їх ліквідації залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 надзвичайників. Усі загоряння зуміли ліквідувати аж о 3:10. На жаль, тоді загинули 2 людини, а ще 4 – зазнали травм.

До теми Через обстріли на Харківщині спалахнули пожежі: моторошні фото й відео

Пожежі в регіоні:

Окрім Харкова, з 8 на 9 червня пожежі трапились у Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області. Внаслідок цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, а також хвойні ліси.

Станом на 9 червня відомо, що горить ліс під Балаклеєю.

Станом на обід 9 червня рятувальники разом із працівниками місцевого лісгоспу локалізували одне з трьох осередків пожежі поблизу села Андріївка Ізюмського району.

До теми – окупанти нещадно обстрілюють Харківщину: дивіться відео