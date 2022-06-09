Після обстрілу російських окупантів у Харківській області почалася сильна пожежа. Там загорівся ліс на території Балаклійського району.
До теми У Харкові під час тривоги пролунали вибухи та спалахнула пожежа
Вогонь несе небезпеку
Очевидці кажуть, що пожежа небезпечно наблизилася до одного з населених пунктів області.
А через обстріли міста Харкова ввечері 8 червня у місті згодом повністю зник телевізійний сигнал. Тепер же, крім воєнних дій, люди можуть постраждати ще й від вогню. Зокрема, совиться про загорання під Балаклією.
Пожежа на Харківщині через обстріли росіян: дивіться відео
У вікнах місцевих видно дим: дивіться відео
На фото та відео людей видно великі клубки диму сірого кольору. Вони вкрили майже все небо й здіймаються все вище і вище.
Пожежа на Харківщині / Фото з місцевих телеграм-каналів
Росія обстрілює Україну
- Увечері 8 червня Харків потрапив під черговий ворожий обстріл. Після цього в місті почались пожежі. Спалахнув вогонь у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Часткових пошкоджень також зазнала будівля школи. Попередньо відомо, що внаслідок російської атаки загинули 2 особи, а ще 4 – зазнали травм. Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Для її ліквідації задіяли 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 надзвичайників.
- У ніч на 9 червня збройні сили Росії завдали ракетного удару по Житомирщині, внаслідок чого є пошкодження будівлі. Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає. Насмілились стріляти у житловий будинок в місті Новоград-Волинський. Влада припускає, що ракету могли випустити з літака з території Білорусі. Загалом прикордоння на Півночі країни значно потерпає від обстрілів. Адже таким чином Росія тримає наші підрозділи тут, щоб їх не перекинули на підсилення на Сході.
- Нема спокою від обстрілів й на Півдні. Наприклад, Віталій Кім розповідав, що ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж 2 тижні тому. Вороги накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер росіяни застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію.
Більше інформації про ракетні удари по Харкову: дивіться відео