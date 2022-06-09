Зокрема, мовиться і про Харків, який 8 червня вкотре зазнав удару росіян. Внаслідок обстрілів у місті спалахнула пожежа. На жаль, не обійшлося і без жертв. Деталі про атаку розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

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Наслідки обстрілу росіян Харкова 8 червня

Так, пізно ввечері 8 червня у Харкові пролунало два потужних вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 спалахнули пожежі – у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Часткових пошкоджень також зазнала будівля школи.

Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Для їх ліквідації було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 надзвичайників. Лише об 03:10 усі пожежі в Харкові були ліквідовані працівниками ДСНС.

На жаль, за попередніми даними, у результаті російської атаки загинуло 2 особи, а ще 4 – зазнали травм. Водночас зазначається, що остаточна інформація з'ясовується.

Робота харківського гарнізона ДСНС: дані за 8 червня

Загалом за минулу добу рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 27, для проведення аварійно-рятувальних робіт – 4, на допомогу комунальним службам – 1 раз, а ще 2 виїзди для надання допомоги цивільному населенню та на ліквідацію наслідків ДТП.

27, для проведення аварійно-рятувальних робіт – 4, на допомогу комунальним службам – 1 раз, а ще 2 виїзди для надання допомоги цивільному населенню та на ліквідацію наслідків ДТП. ДСНС у Харкові продовжує займатися пожежами, спричиненими ворожими обстрілами. Так, з 8 на 9 червня вони трапились у Новобаварському районі Харкова, а також Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області.

Внаслідок цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Крім того, проводились аварійно-рятувальні роботи на 4-х зруйнованих росіянами об'єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. В ході цих робіт було залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Також впродовж 8 червня піротехнічними підрозділами ДСНС ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

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