Пожар начался недалеко от ЮЖД за 30 минут до обстрела Харькова. Дым виден почти из любого уголка города. Об этом пишут местные телеграммы, сообщает 24 канал.
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Впоследствии стало известно, что загорелись складские помещения предприятия, расположенного возле колеи. Пока причины возгорания неизвестны, но отмечается, что "прилетов" туда не было.
Возле железной дороги в Харькове горит предприятие:
Город в дыму: закрывайте окна
Сейчас в разных уголках Харькова вспыхнули пожары – некоторые возникли из-за попадания вражеских ракет, некоторые – по другим причинам.
Жителей города призывают не открывать окна.
Теперь пожары в Харькове возникают чуть ли не каждый день
Из-за постоянных обстрелов и жаркой погоды, спасателям приходится ежедневно ликвидировать возгорание. 8 июня в результате вражеских обстрелов около 23:00 по городу вспыхнули пожары. Горели здания кафе, продовольственный магазин и школьная библиотека Новобаварского района Харькова. Частичные повреждения получила и здание школы.
Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Для их ликвидации было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 чрезвычайников. Все возгорания сумели ликвидировать в 3:10. К сожалению, тогда погибли 2 человека, а еще 4 – получили травмы.
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Пожары в регионе:
- Кроме Харькова, с 8 на 9 июня пожары произошли в Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, а также хвойные леса.
- На 9 июня известно, что горит лес под Балаклеей.
- По состоянию на обед 9 июня спасатели вместе с работниками местного лесхоза локализовали один из трех очагов пожара вблизи села Андреевка Изюмского района.
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