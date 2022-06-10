Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что оставлять людей без информации – это тактика захватчиков.

После вечерних обстрелов в Харькове исчез телевизионный сигнал

В Харькове возобновили телевизионную речь

Зеленский рассказал, что благодарен связистам, буквально за день возобновившим в Харькове телевизионное вещание. Оно исчезло после очередного вражеского обстрела.

Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика кафиров, без которой они действительно не могут. Ибо открытость и честность также являются оружием против всего, что несет российское государство,

– заметил президент.

Также он рассказал о ситуации на фронте. По словам главы государства, ситуация на поле боя не имеет существенных изменений, а населенные пункты, которые кафиры выбрали главными мишенями, держатся. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, других городах Донбасса.

"Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы кафиров. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю", - отметил Зеленский.

Президент подытожил, что украинские защитники также держат оборону и в Николаевском направлении.

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Кратко о ситуации на Харьковщине

Поздним вечером 8 июня в Харькове прогремели 2 мощных взрыва . В результате вражеских обстрелов вспыхнули пожары в кафе, продовольственном магазине и школьной библиотеке в Новобаварском районе. Кроме этого, частичные повреждения получило здание школы.

Днем ранее захватчики также обстреливали Харьков. Вражеская ракета попала в супермаркет "Восторг" у метро Индустриальная. Во время атаки там находились трое ночных дежурных. Они были в другой части магазина и чудом не травмировались.

Несмотря на существенные повреждения, которые получил супермаркет, его директор Светлана Диулина заявила, что во зло врагам работу заведения возобновят в течение недели.

В течение 5 июня российские захватчики цинично обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру на Харьковщине. Также они били по самому областному центру. В результате обстрелов погибли 3 мирных украинца.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские кафиры продолжают наступление вблизи Изюма в направлении Довгенького и Долины. Однако россияне продолжают нести безумные потери.

Кроме этого, на снимках со спутника Planet Labs видно строительство россиянами понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол, к югу от поселка Купянск-Узловой. Оккупанты пытаются наладить свою логистику на временно оккупированной территории Харьковской области.

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