Это подтвердил член правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Пока неизвестно, что служило причиной перебоя.
После вечерних обстрелов в Харькове пропал телевизионный сигнал
Российские войска вечером 8 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Вскоре в городе полностью исчез телевизионный сигнал.
Источник:Фейсбук Дмитрия Хоркина
Это подтвердил член правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Пока неизвестно, что служило причиной перебоя.