Російські загарбники зазнали чималих втрат на Донбасі. Але їхньої кількості достатньо, щоб продовжувати наступ на інших напрямках.

Читайте також Знищення бригади ворога та ймовірна зачистка Сєвєродонецька за 2 – 3 доби: основне за 106 день

Окупанти активізували зусилля за минулі дві доби

У розвідці наголошують, що Східна група військ Росії упродовж останніх 48 годин активізувала свої зусилля. Це загарбники зробили для того, щоб просуватись на південь від Ізюма.

Нагадаємо, що в напрямку Ізюма окупанти понад місяць не досягали значних здобутків. Від квітня вони по суті простоюють на місці. Цього вдалось досягнути завдяки злагодженій роботі наших військових.

Водночас у розвідці наголошують на тому, що російські військові, які там залишились, можуть переживати дефіцит укомплектування. Воно й не дивно, адже мовиться про тих самих бійців, яких наші захисники вибили з-під Києва.

Також слід розуміти, що для окупантів цей район бойових дій надзвичайно важливий. Завдяки йому окупанти матимуть можливість надалі тиснути на наших захисників у Сєвєродонецьку. Паралельно це дозволить їм просунутись далі, в глибину Донецької області.

Нагадаємо, що російські загарбники не полишають надії вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Крім того, вони прагнуть зберегти сухопутне сполучення з тимчасово окупованим півостровом Крим.

У розвідці не просто так підкреслюють на значних втратах ворога. Він дійсно упродовж понад трьох місяців залишився без такої ж кількості бійців, яка гинула за роки війн, в яких активно брала участь Росія раніше. Наприклад, у тих же Чечні або Афганістані.

Майже 32 тисячі знищених окупантів

Наші військові продовжують доблесно боронити свою землю та відправляти на той світ загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 31 700 російських бійців.

Якщо говорити про техніку, то її у ворога теж стало значно менше. Мовиться про 1398 танків, 3438 бойових броньованих машин, 213 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 2421 автомобіль й автоцистерну та 53 одиниці спецтехніки.

Крім того, у "другій армії світу" не дорахуються 212 літаків, 178 гелікоптерів, 125 крилатих ракет і 562 БпЛА. Скоротився також флот – на 13 суден.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео