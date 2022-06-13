Использование кассетных боеприпасов в Харькове подтвердила организация Amnesty International.
Это сейчас наша квартира, – житель Харькова эксклюзивно показал разрушенный россиянами дом
Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.
Враг беспощадно обстреливает Харьков
Как сказал городской голова Харькова Игорь Терехов 10 июня, в последние недели интенсивность обстрелов города уменьшилась, однако враги применяют сейчас более мощные бомбы и ракеты. Нынешние разрушения, которые терпит город, очень значительны.
По городу стали использовать бомбы и ракеты большей мощности. И те разрушения, которые есть сегодня, очень и очень серьезные,
– заметил Терехов.
Цель врага, по словам мэра, дестабилизировать ситуацию в городе. Россияне хотят, чтобы в Харькове не работали предприятия, а людей охватила паника. Тем не менее, Терехов заверил, что харьковчане – мужественные люди, которые начали возвращаться к работе.
Что такое кассетные бомбы и почему они так опасны
Международное гуманитарное право запрещает использовать оружие, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. К таким средствам ведения войны относятся:
- химическое и биологическое оружие,
- противопехотные мины,
- кассетные боеприпасы.
У правозащитных организаций есть многочисленные доказательства использования Россией кассетных бомб в Украине: и во время полномасштабного вторжения, и в ходе войны на Донбассе.
Как пояснила старшая исследовательница отдела Human Rights Watch по вопросам оружия Бонни Догерти , кассетные боеприпасы угрожают гражданскому населению по двум причинам, в частности:
- они поражают широкую площадь, не отличая солдат от мирных жителей;
- не все миниснаряды взрываются сразу при ударе. До четверти суббоеприпасов могут оставаться на земле и представлять опасность для гражданского населения в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта.