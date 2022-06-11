В Салтовском районе Харькова начались работы по разбору завалов домов, разрушенных российскими кафирами. Спасатели ищут тела погибших и постепенно определяются тем, насколько пострадали здания.

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В то же время в город стали прибывать жители этих домов – они выносят то, что уцелело и сохранилось. Однако, к сожалению, многим не о чем возвращаться – все имущество выгорело или рассыпано между кирпичами и бетонными плитами.

Выехали, когда стены начали трястись

Одна из семей, которая пряталась в Харьковской области в более спокойном населенном пункте, сейчас также вернулась и пытается получить свое уцелевшее имущество. Глава семьи Алексей рассказал их историю.

По его словам, семья покинула Харьков на 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что из-за постоянных обстрелов захватчиков было просто невозможно оставаться в городе.

Обстрелы были очень сильные, дрожало стекло, вылетали окна. Бомбили все сильнее. Когда пролетал самолет и сбросил что-то – у нас начали трястись стены, поэтому на следующий день мы собрались и уехали.

– рассказал мужчина.

Часть дома обрушилась

Когда его семья вернулась в Харьков, то увидела, что часть многоэтажки, в которой они жили, обрушилась. Их квартира, можно сказать, уцелела, но есть повреждения.

"Это теперь наша квартира. Разрушенные коммуникации, комнаты затопило, все мокрое. Соседняя квартира пылала. Вероятно, наша не сгорела благодаря тому, что ее затопило", - отметил Алексей.

Мужчина провел экскурсию по разрушенному российским обстрелам дому, в котором он жил. Он показал все, что осталось от его дома.

Житель разрушенного дома показал разрушенный россиянами дом / Фото 24 канала

Единственный житель разрушенного дома

Кроме того, в этом полуразрушенном доме по-прежнему остается жить один человек. Единственный житель многоэтажки – Лев, не уезжавший отсюда никуда, поскольку стерег свое имущество.

По его словам, женщина и дети давно уехали в безопасное место. Ему же выжить помогают волонтеры.

Сейчас перестали так обстреливать, как тогда. Поэтому пока жизнь нормальная. Если бы еще дома не разрушили…"

– отметил Лев.

Мужчина вынужден готовить еду во дворе, поскольку в многоэтажке для этого нет никаких условий. Однако он не планирует покидать свой дом и искать более безопасное место.



Муж остался единственным жителем в разрушенном доме / Фото 24 канала



Из-за отсутствия условий, Лев готовит еду прямо во дворе своего дома / Фото 24 канала



Единственный житель многоэтажки не собирается покидать свой дом / Фото 24 канала

Обратите внимание! Сейчас эта многоэтажка находится в аварийном состоянии. Пока неизвестно, удастся ли ее восстановить, поскольку один подъезд с первого по 9 этаж полностью рассыпался.

Житель Харькова эксклюзивно показал 24 канала разрушенный россиянами дом: смотрите видео



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