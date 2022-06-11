О ситуации за прошлую ночь в регионах сообщили в Офисе Президента. В целом, в большинстве областей нашей страны она была спокойной, но не везде, передает 24 канал.

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Ночью кафиры обстреляли Николаевщину и Днепропетровщину

Днепропетровская область. Российские захватчики в очередной раз открыли огонь по общинам, граничащим с Херсонской областью В результате ранения получили два человека. Они сейчас находятся в больнице. Кроме того, известно о разрушениях жилых домов и административных сооружений.

Николаевщину враг не перестает поливать огнем. Напомним, что вчера около 16:00 российские захватчики избивали по селу Лиманы. Тогда погиб один человек.

Кроме того, во вражескую атаку попали общины Баштанского района:

Широковская – вечером враг стрелял вне населенных пунктов общины, по предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших;

Ингульская – по ней избивали ночью, но здесь тоже обошлось без пострадавших и повреждений;

Березнеговатский – сейчас уточняются сведения об атаке этой общины.

Из "Солнцепека" в Луганской области выжгли целое село

Российские захватчики в очередной раз использовали запретное оружие. Речь идет об огнеметной системе "Солнцепек", из которой били по Врубовке . В результате этого село буквально выгорело.

Кроме того, враг еще раз попал в железнодорожное депо объединения "Азот". Известно еще и об атаке на кирпичный и исследовательский заводы. А вот в Лисичанске захватчики атаковали территорию стеклозавода, обстреляли школу и кулинарный лицей. Погибли три человека и 8 получили ранения.

По Донетчине избивали из всего возможного оружия

Бойцы страны-агрессорки продолжают поливать огнем Донецкую область. По ней открывали огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет, РСЗО "Град", "Торнадо", "Ураган". Под атаки попали Авдеевка, Железное, Николаевка, Новониколаевка, Высоко-Ивановка, Черкасское, Первомайское, Сухая Балка и Птиче.

В результате этого разрушения получили 5 частных домов, 2 многоэтажки, а также промышленные и объекты критической инфраструктуры. Известно о пяти раненых. В настоящее время область осталась без газа, а также частично воды и света.

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В Харькове вспыхнул пожар в результате атак

Ночью российские захватчики также обстреляли Харьков. В результате возник пожар в производственном здании. Также загорелся автомобиль. Известно, что пострадавших в результате этого нет.

В Херсонской области не утихают взрывы

В ОП сообщают, что в Херсоне с 05:00 слышали взрывы, раздававшиеся в течение нескольких часов. Жители области также сообщают, что ситуация продолжает быть напряженной. В частности, на границах областей, а также Бериславском районе. В результате боев разрушений подверглись дома. Также ранены мирные жители Херсона и убитый скот.

Почти спокойная была ночь на Запорожье. Лишь вечером и утром работала артиллерия в районе Камышевахи. О пострадавших среди мирных горожан не сообщают.

В каких областях ночь была спокойной

В Офисе Президента отмечают, что в большинстве областей Украины ночь была спокойной. Среди них: Волынская, Закарпатская, Ровенская область, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Винницкая, Одесская, Тернопольская, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Киевская и Житомирская.

Отмечаем, что риск ракетных ударов никуда не исчез. Поэтому следует немедленно отправляться к укрытию, как только вы услышите сигнал о воздушной тревоге. Это может спасти вам жизнь.

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