На этот раз безжалостно ударить по Врубовке в Попаснянской общине. Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что обстрел был из огнеметной системы.

К теме Оккупанты имеют определенные успехи на Славянском и Северодонецком направлениях: где сейчас идут бои

Информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской общине уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему, как следствие – выгорело много домов,

– сказал Гайдай.

Это еще раз свидетельствует о том, что россияне уничтожают нашу инфраструктуру тоже.

Поселок перестал существовать

Об обстреле Врубовки, которая фактически находится под Попасной, также сообщил журналист Руслан Смещук.

Обстрелянная Луганщина / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

По его словам, обстрел произошел из тяжелой огнеметной реактивной системы "Солнцепек". А затем прибавили зажигательными реактивными системами залпового огня, вероятно с фосфорной начинкой.

Поселок после атаки похож на переставший существовать.

Гайдай также подтвердил, что россияне могли использовать "Солнцепек", который выжигает все на расстоянии примерно гектара земли. Относительно фосфорных снарядов на этом направлении информацию проверяют.

В том направлении вообще идут сейчас очень ожесточенные бои. Сегодня ночью наши отбили очень много атак за Тошковку. Сейчас самая трудная ситуация именно там,

– объяснил Гайдай.

При этом сказать количество людей, остающихся в отдельном населенном пункте Луганщины невозможно. По словам Гайдая, сейчас нельзя обойти дома и квартиры, чтобы сосчитать. Но даже в таких тяжелых условиях позавчера из Врубовки с помощью местных властей и волонтеров вывезли 6 человек.

Обстрелы Луганщины: коротко

Этот регион российские кафиры просто стирают с лица земли. Бьют по инфраструктуре и мирным людям. Например, 9 июня они полностью уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке, за который сейчас так ожесточенно продолжаются сложные бои. Сергей Гайдай сообщал, что пострадавших или жертв, к счастью, нет. В то же время здание от удара просто перестало существовать. Для города она имела историческое значение.

Но наши военные оказывают врагу такое сопротивление в Северодонецке, что русским захватчикам не под силу захватить город. Поэтому они постоянно вынуждены изменять даты, к которым город должен перейти под их контроль. На этот раз войска кафиров дали время до 22 июня. Хотя раньше говорилось о сроках 10 и даже 1 июня. Но возможности второй армии мира слегка переоценили.

Страдает от масштабных обстрелов и Лисичанск, который российские захватчики тоже хотят захватить. Для этого они используют крупнокалиберное оружие. По таким причинам местным жителям опасно даже находиться в укрытиях. Им нужно выезжать из города, если это возможно. Боев в Лисичанске или в его окрестностях нет. Но для обстрелов россияне используют снаряды калибром 203 и 240 миллиметров. Также в ход идут бронебойные снаряды, даже пробивают бетон.

ВСУ эффективно обстреливают технику и личный состав врага: смотрите видео