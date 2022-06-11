Цього разу безжально вдарити по Врубівці, що у Попаснянській громаді. Очільник Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що обстріл був із вогнеметної системи.

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Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему, як наслідок – вигоріло багато будинків,

– сказав Гайдай.

Це вкотре свідчить ще й про те, що росіяни нищать нашу інфраструктуру також.

Селище перестало існувати

Про обстріл Врубівки, яка фактично розташована під Попасною, також повідомив журналіст Руслан Смещук.

Обстріляна Луганщина / Фото з телеграму Сергія Гайдая

За його словами, обстріл відбувся з важкої вогнеметної реактивної системи "Солнцепек". А потім додали запалювальними реактивними системами залпового вогню, імовірно з фосфорною начинкою.

Селище після атаки схоже на таке, що перестало існувати.

Гайдай також підтвердив, що росіяни могли використати "Солнцепек", який випалює все на відстані приблизно гектару землі. Щодо фосфорних снарядів на цьому напрямку, то інформацію перевіряють.

У тому напрямку взагалі йдуть зараз дуже запеклі бої. Сьогодні вночі наші відбили надзвичайно багато атак за Тошківку. Зараз якраз найважча ситуація саме там,

– пояснив Гайдай.

При цьому сказати кількість людей, яка залишається в окремому населеному пункті Луганщини неможливо. За словами Гайдая, зараз не можна обійти будинки та квартири, щоб порахувати. Але навіть у таких важких умовах позавчора з Врубівки за допомогою місцевої влади і волонтерів вивезли 6 людей.

Обстріли Луганщини: коротко

Цей регіон російські окупанти просто стирають з лиця землі. Б'ють по інфраструктурі та мирних людях. Наприклад, 9 червня вони повністю знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку, за який зараз так запекло тривають складні бої. Сергій Гайдай повідомляв, що постраждалих чи жертв, на щастя, немає. Натомість будівля від удару просто перестала існувати. Для міста вона мала історичне значення.

Та наші військові чинять ворогу такий опір в Сєвєродонецьку, що російським загарбникам не під силу захопити місто. Через це вони постійно змушені змінювати дати, до яких місто має перейти під їхній контроль. Цього разу війську окупантів дали час до 22 червня. Хоча раніше мовилося про терміни 10 й навіть 1 червня. Та можливості "другої армії світу" злегка переоцінили.

Страждає від масштабних обстрілів й Лисичанськ, який російські загарбники також хочуть захопити. Для цього вони використовують великокаліберну зброю. Через такі причини місцевим мешканцям небезпечно навіть перебувати в укриттях. Їм треба виїжджати з міста, якщо це можливо. Боїв у Лисичанську або на його околицях немає. Але для обстрілів росіяни застосовують снаряди калібром 203 та 240 міліметрів. Також в хід йдуть бронебійні снаряди, які навіть пробивають бетон.

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