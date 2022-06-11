Главные события дня 24 канал собрал в одном материале. Все наиболее актуально о 108 дне войны читайте ниже.

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05:07 В Центре противодействия дезинформации напомнили, как во время полномасштабного вторжения России менялась риторика Лукашенко. Президент Беларуси за три месяца успел побывать и открытым союзником России, и фанатом ВСУ.

04:06 Алексей Арестович также рассказал об эффективной работе партизан в Херсонской области. Советник главы ОП отметил, что им удалось подорвать автомобиль с российским полковником.

04:02 Владимир Зеленский прокомментировал вопросы переговоров. Президент Украины понимает, что дипломатия может уберечь жизнь людей. Соответствующего осознания у Путина нет.

03:46 В ОК "Юг" также сообщили, что разведчики ВСУ на Юге уничтожили группу десантников из России. Кроме того, им удалось захватить вражескую технику. Теперь ее будут эффективно использовать, чтобы отправлять на тот свет других захватчиков.

02:47 Алексей Арестович рассказал о потерях разведывательной группы кадыровцев из полка "Ахмат" ССО. Их в Северодонецке уничтожили практически полностью.

02:23 В оперативном командовании "Юг" поделились интересными данными о потерях врага. Нашим военным на Ми-8 и Су-27 удалось точно уничтожить оккупантов, а также их технику и склады боеприпасов. Нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить:

39 российских захватчиков;

танк Т-62 и 4 боевых бронированных машины;

3 грузовика;

автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2";

2 гаубицы "Мста-Б".

01:34 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в очередной раз обратился к Западу. Он попросил предоставить нашему государству оружие, чтобы весь мир увидел – кто и как воюет. Напомним, что нам очень не хватает тяжелого вооружения, чтобы выбивать врага с наших территорий.

01:32 Кроме того, советник главы Офиса Президента назвал еще одну цифру. Речь идет о 200 арабских наемниках на Юге. Это еще одна потеря, которую уже понес враг в войне против Украины.

00:35 Алексей Арестович сообщил, что ВСУ удалось уничтожить двух российских генералов в Херсонской области. Известно, что один из них отвечал за референдум, который планируют провести в области. Погибли захватчики из страны-агрессора в районе Старой Збурьевки.