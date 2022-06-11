Про ситуацію за минулу ніч у регіонах повідомили в Офісі Президента. Загалом, у більшості областей нашої країни вона була спокійною, але не всюди, передає 24 канал.

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Уночі окупанти обстріляли Миколаївщину та Дніпропетровщину

Дніпропетровська область. Російські загарбники вкотре відкрили вогонь по громадах, які межують з Херсонською областю Внаслідок цього поранень зазнали двоє людей. Вони зараз перебувають у лікарні. Крім того, відомо про руйнування житлових будинків і адміністративних споруд.

Миколаївщину ворог не припиняє поливати вогнем. Нагадаємо, що вчора близько 16:00 російські загарбники били по селу Лимани. Тоді загинула одна людина.

Крім того, під ворожу атаку потрапили громади Баштанського району:

Широківська – ввечері ворог стріляв поза межами населених пунктів громади, за попередньою інформацією минулось без жертв і постраждалих;

Інгульська – по ній били уночі, але тут теж минулось без постраждалих і пошкоджень;

Березнегуватська – наразі уточнюються відомості про атаку цієї громади.

З "Солнцепека" на Луганщині випалили ціле село

Російські загарбники вкотре використали заборонену зброю. Мовиться про вогнеметну систему "Солнцепек", з якої били по Врубівці. Внаслідок цього село буквально вигоріло.

Крім того, ворог вкотре влучив у залізничне депо об'єднання "Азот". Відомо ще й про атаку по цегляному та дослідницькому заводах. А от у Лисичанську загарбники атакували територію склозаводу, обстріляли школу та кулінарний ліцей. Загинуло троє людей та 8 зазнало поранень.

По Донеччині били з усієї можливої зброї

Бійці країни-агресорки продовжують поливати вогнем Донецьку область. По ній відкривали вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган". Під атаки потрапили Авдіївка, Залізне, Миколаївка, Новомиколаївка, Високо-Іванівка, Черкаське, Першотравневе, Суха Балка та Птиче.

Внаслідок цього руйнувань зазнали 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, а також промислові й об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про п'ятьох поранених. Наразі область залишилась без газу, а також частково води та світла.

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У Харкові спалахнула пожежа внаслідок атак

Уночі російські загарбники обстріляли також Харків. Внаслідок цього виникла пожежа у виробничій будівлі. Також загорівся автомобіль. Відомо, що постраждалих внаслідок цього немає.

На Херсонщині не вщухають вибухи

В ОП повідомляють, що у Херсоні з 05:00 чули вибухи, які лунали упродовж кількох годин. Мешканці області також повідомляють, що ситуація продовжує бути напруженою. Зокрема, на кордонах областей, а також у Бериславському районі. Внаслідок боїв руйнувань зазнали будинки. Також поранені мирні мешканці Херсонщини та вбита худоба.

Майже спокійною була ніч на Запоріжжі. Лиш ввечері та зранку працювала артилерія у районі Комишувахи. Про постраждалих серед мирних містян не повідомляють.

В яких областях ніч була спокійною

В Офісі Президента зауважують, що у більшості областей України ніч таки була спокійною. Серед них: Волинська, Закарпатська, Рівненська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Київська та Житомирська.

Наголошуємо на тому, що ризик ракетних ударів нікуди не зник. Тож слід негайно вирушати до укриття щойно ви почуєте сигнал про повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя.

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