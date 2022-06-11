Мирные жители погибли при ударе по Чкаловской общине. Они вместе находились в доме. Об этом рассказали в ГСЧС.

Обратите внимание Уничтожены 32 тысячи россиян и реакция Зеленского на петицию о выезде: основное за 108 день войны

Погибли 4 человека из-за "прилета" в частный дом

После еще одного прилета на территорию Чкаловской общины произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человека. Спасатели помогли достать их тела из-под завалов,

– говорится в сообщении.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов добавляет , что трагедия произошла в селе Коробочкино Чугуевского района. В частный дом влетел русский снаряд. Среди погибших 2 мужчин и 2 женщин.

Еще 1 человек в Коробочкином ранен. Также пострадали 2 человека в городе Дергачи, 1 – в селе Печенеги и еще 2 – в поселке Малиновка.

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины / Фото ГСЧС

Кратко о ситуации в Харьковской области 10 июня

Всего за минувшие сутки спасатели совершили 59 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров – 41, среди них 13 – вызваны обстрелами;

1 раз – для проведения аварийно-спасательных работ;

4 раза – в помощь коммунальным службам;

7 раз – для оказания помощи населению;

6 раз – другие выезды.

Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова и Чугуевском и Харьковском районах области.

В результате возгораний есть поврежденные жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили. В частности, на территории Чкаловской общины, вражеский снаряд попал в состав одного из сельскохозяйственных обществ. Огонь, к счастью, потушили.

Днем 10 июня российские кафиры массово обстреляли жилой район Дергачев. Случилось сразу 4 пожара в частных домах, в результате чего 2 человека получили ранения.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 15 вражеских боеприпасов.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте: видео