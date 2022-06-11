Мирні жителі загинули під час удару по Чкаловській громаді. Вони разом перебували в будинку. Про це розповіли в ДСНС.

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Загинули 4 людей через "приліт" у приватний будинок

Після ще одного прильоту на територію Чкаловської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу 4 людей. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів,

– мовиться в повідомленні.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов додає, що трагедія сталася в селі Коробочкине Чугуївського району. У приватний будинок влетів російський снаряд. Серед загиблих є 2 чоловіків та 2 жінок.

Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також постраждали 2 людей в місті Дергачі, 1 – в селі Печеніги та ще 2 – в селищі Малинівка.

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини / Фото ДСНС

Коротко про ситуацію на Харківщині 10 червня

Загалом за минулу добу рятувальники здійснили 59 оперативні виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж – 41, серед них 13 – спричинені обстрілами;

1 раз – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

4 рази – на допомогу комунальним службам;

7 разів – для надання допомоги населенню;

6 разів – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова та Чугуївському і Харківському районах області.

Унаслідок займань є пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі. Зокрема на території Чкаловської громади, ворожий снаряд потрапив у склад одного із сільськогосподарських товариств. Вогонь, на щастя, загасили.

Вдень 10 червня російські окупанти масово обстріляли житловий район Дергачів. Трапилось одразу 4 пожежі у приватних будинках, внаслідок чого 2 людини зазнали поранень.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.

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