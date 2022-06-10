Внаслідок обстрілів російських окупантів постраждало близько десятка будинків у селищі міського типу Мала Данилівка, яке розташоване неподалік від Харкова, інформує 24 канал. Водночас прильоти були настільки потужні, що миттєво зайнялись пожежі.

Зверніть увагу Вдається зривати плани окупантів, – Зеленський про успіхи ЗСУ на Запоріжжі та Харківщині

Люди в шоковому стані

Рятувати своє майно довелось самим людям. Щоправда, після обстрілів російських загарбників багато з них перебували в шоковому стані – єдине, що вони могли описати, це гучність вибуху та куди ховалися.

"У двір прилетіло 5 чи 6 мін. На щастя, ніхто не постраждав. Вікна та ворота побило", – розповів мешканець постраждалого будинку.

Волонтери допомагали рятувати людей

Крім того, до ліквідації пожежі приєдналися небайдужі, яку проїжджали повз. Так вони змогли врятувати людей ще до приїзду рятувальників.

На вибухи зреагували волонтери, які саме розвозили гуманітарну допомогу в іншому населеному пункті. Коли вони зрозуміли, що прилетіло неподалік, одразу ж відправились на місце обстрілів.

Читайте також Не "приліт": на залізниці у Харкові спалахнула масштабна пожежа, дим огорнув пів міста

"Приїхали сюди – горить будинок. Хлопці відчинили замок, забігли до будівлі, а там дідусь сидить. Запитали, як піднятися на 2 поверх. Нашими вогнегасниками вдалося один будинок загасити зсередини. Там багато постраждалих домівок", – розповів волонтер.

Після цього на місце обстрілів прибули рятувальники, які ліквідували пожежі. Вогонь сильно пошкодив будинки мирних жителів.

Внаслідок потужного обстрілу окупантів спалахнула пожежа в приватному будинку / Фото 24 каналу

Обстрілів побільшало

Якщо порівнювати з попередньою добою 8 червня, то вчора, 9 червня, пожеж від обстрілів російських окупантів на Харківщині зайнялось ледь не вдвічі більше – 20. Вони спалахнули у Харкові в Новобаварському та Шевченківському районах міста, а також в Чугуївському та Харківському районах.

Журналістка розповіла про потужний обстріл передмістя Харкова: дивіться відео



Обстріли Харкова: останні новини