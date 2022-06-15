Мешканці окупованого Бердянська жартують, що росіяни поставили у них памʼятник пральній машині. Про це 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя.
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За його словами, кілька днів тому була помічена активність на Приморській площі Бердянська. У зеленій зоні окупанти зробили якийсь бордюрчик, підсипали його щебенем, а тоді привезли й поставили великий прямокутний камінь – памʼятник невідомо чому.
Люди недовго гадали, що це буде за памʼятник. Росіяни наліпили на нього наліпку з написом, що "на этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю",
– повідомив кореспондент.
Напис на камінні / Фото Радіо Свобода
"Але люди придивилися до того памʼятника. Здалека невеличке, прямокутне, а посередині темна пляма з цим написом. Дуже схоже на пральну машинку, яка є обʼєктом бажань російських окупантів", – розповів кореспондент.
Він додав, що тепер Бердянськ має памʼятник пральній машинці. Крім того, українці сподіваються, що ніякого монумента "російському солдату-визволителю" окупанти просто не встигнуть поставити.
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Яка ситуація у Бердянську: останні новини
- У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську 12 червня пролунали вибухи. Ймовірно, влаштувала їх російська влада. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни. Зазначимо, що російські ЗМІ повідомили, що в Бердянську були вибухи. Їм про це сказав місцевий колаборант і зрадник України Володимир Рогов.
- 2 червня у порту Бердянська пролунав потужний вибух. Очевидці кажуть, що візуально виглядає, що окупанти вдарили в те саме місце, де раніше ЗСУ потопили російський корабель "Саратов".
- Російські окупанти планують перейти на рубльову зону на тимчасово окупованих територіях. Так, з 25 травня такий перехід відбудеться у Бердянську.
- Російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.
- Окупанти перетворюють українські міста в гетто, куди не можна потрапити і звідки не можна вибратися. Люди потрапляють у пастки на в'їзді та виїзді з міста. Черговий такий випадок зафіксували у Запорізькій області. Там виїзд із Бердянська з боку Василівки росіяни заблокували бетонними плитами.