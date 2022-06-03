Про це 24 каналу сказав журналіст із Запоріжжя, коментуючи оприлюднене відео вибуху в порту Бердянська.
До теми Росіяни спробували зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі, але відступили
За його словами, є дані, що в цьому ж порту Бердянська раніше було близько 10 вибухів.
Версії щодо вибуху в порту Бердянська
Журналіст запевнив, що наразі точно невідомо, хто відповідальний за вибух:
- чи це були українські партизани,
- чи окупанти, які заявляють, що ведуть там начебто "розмінування і знищення боєприпасів".
Проте кореспондент переконаний, що візуально, це те саме місце, де в березні спалили й потопили наші війська їхній великий десантний корабель "Саратов".
Тоді разом з ним вибухнули цистерни з пальним та склади боєприпасів. Підозрюю, що там на березі та на дні моря величезна кількість боєприпасів, які не вибухнули. Тому окупанти намагаються це розмінувати. А може вони просто "покурили не в тому місці",
– сказав журналіст.
Але, як зазначив кореспондент, там постійно щось вибухає, і уламки долітають і до окупантів.
Вибух у порту окупованого Бердянська: дивіться відео
Що відомо про потоплення корабля "Саратов"
- У березні наші військові завдали ворогу потужного удару – ЗСУ знищили у порту Бердянська ворожий десантний корабель чорноморського флоту держави-агресорки.
- Згодом пресслужба ВМС уточнила, що українські захисники пошкодили 2 ворожі судна у Бердянську. Виявилося, що їхні капітани ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.
- 25 березня у Генштабі ЗСУ уточнили, що великий десантний корабель "Саратов" було знищено, і допомогли у цьому агенти з Росії.
Відео до теми – як виглядає Маріуполь, який "асвабаділі" окупанти