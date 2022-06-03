Про це 24 каналу сказав журналіст із Запоріжжя, коментуючи оприлюднене відео вибуху в порту Бердянська.

До теми Росіяни спробували зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі, але відступили

За його словами, є дані, що в цьому ж порту Бердянська раніше було близько 10 вибухів.

Версії щодо вибуху в порту Бердянська

Журналіст запевнив, що наразі точно невідомо, хто відповідальний за вибух:

чи це були українські партизани,

чи окупанти, які заявляють, що ведуть там начебто "розмінування і знищення боєприпасів".

Проте кореспондент переконаний, що візуально, це те саме місце, де в березні спалили й потопили наші війська їхній великий десантний корабель "Саратов".

Тоді разом з ним вибухнули цистерни з пальним та склади боєприпасів. Підозрюю, що там на березі та на дні моря величезна кількість боєприпасів, які не вибухнули. Тому окупанти намагаються це розмінувати. А може вони просто "покурили не в тому місці",

– сказав журналіст.

Але, як зазначив кореспондент, там постійно щось вибухає, і уламки долітають і до окупантів.

Вибух у порту окупованого Бердянська: дивіться відео



Що відомо про потоплення корабля "Саратов"

У березні наші військові завдали ворогу потужного удару – ЗСУ знищили у порту Бердянська ворожий десантний корабель чорноморського флоту держави-агресорки.

Згодом пресслужба ВМС уточнила, що українські захисники пошкодили 2 ворожі судна у Бердянську. Виявилося, що їхні капітани ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.

25 березня у Генштабі ЗСУ уточнили, що великий десантний корабель "Саратов" було знищено, і допомогли у цьому агенти з Росії.

Ситуація на Запоріжжі! На цьому напрямку російські окупанти утримують зайняті позиції та роблять усе, щоб не допустити просування ЗСУ. Протягом 2 червня росіяни намагалися зупинити просування українських захисників у районі сіл Новодарівка та Нескучне, проте вони зазнали поразки та відступили.



Окрім того, окупанти мають нові божевільні ідеї щодо Запорізької області. Зокрема, Кремль хоче провести в регіоні так званий "референдум". Столицею вигаданої республіки росіяни вирішили проголосили окупований Мелітополь. Путін вже наказав своїм воякам до липня просунутися Запоріжжям якомога глибше.

Відео до теми – як виглядає Маріуполь, який "асвабаділі" окупанти