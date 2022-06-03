Про це 24 каналу сказав журналіст із Запоріжжя, коментуючи оприлюднене відео вибуху в порту Бердянська.

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За його словами, є дані, що в цьому ж порту Бердянська раніше було близько 10 вибухів.

Версії щодо вибуху в порту Бердянська

Журналіст запевнив, що наразі точно невідомо, хто відповідальний за вибух:

  • чи це були українські партизани,
  • чи окупанти, які заявляють, що ведуть там начебто "розмінування і знищення боєприпасів".

Проте кореспондент переконаний, що візуально, це те саме місце, де в березні спалили й потопили наші війська їхній великий десантний корабель "Саратов".

Тоді разом з ним вибухнули цистерни з пальним та склади боєприпасів. Підозрюю, що там на березі та на дні моря величезна кількість боєприпасів, які не вибухнули. Тому окупанти намагаються це розмінувати. А може вони просто "покурили не в тому місці",
– сказав журналіст.

Але, як зазначив кореспондент, там постійно щось вибухає, і уламки долітають і до окупантів.

Вибух у порту окупованого Бердянська: дивіться відео


Що відомо про потоплення корабля "Саратов"

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