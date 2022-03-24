Про це 24 березня повідомили на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ. Там розповіли, як знешкодили ворожі судна у порту Бердянська.

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Військові уточнили, що на одному з кораблів – "Саратові" – здетонував боєкомплект, там спалахнула пожежа. Натомість на "Новочеркаську" – 3 загиблих та 3 поранених.

Що відомо про зрадників України

Командир корабля "Саратов" – капітан другого рангу Володимир Храмченко. Раніше був командиром судна "Кіровоград" українських ВМС.

Раніше був командиром судна "Кіровоград" українських ВМС. Командир "Новочеркаська" – капітан другого рангу Юрій Павлов. На момент зради був старшим помічником командира "Костянтина Ольшанського".

"Єдиний шанс відбілити совість"

У Військово-морських силах наголосили, що через свою слабкість ці люди у 2014 році не встояли та взяли "30 срібняків". Тепер завдяки їхньому "професіоналізму" ще 2 російські судна втратили боєздатність. "Ось, що буває, коли береш на службу зрадників", – підкреслили у повідомленні.

Звертаємось до цих зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість. Краще затопіть свої кораблі самі,

– закликали у ВМС.

"Ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку: наблизитесь до українських берегів ще раз – будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська", – попередили військові.

Зверніть увагу! У цьому ж порту наші захисники знищили ворожий десантний корабель "Орськ". У мережі показали, як палає техніка окупантів.

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