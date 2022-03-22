Українці продовжують знешкоджувати як техніку російських загарбників, так і особовий склад ворога. Днями окупанти втратили катер "Раптор".

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Відео знешкодження катера "Раптор"

Відео знищення бійцями полку "Азов" ворожого катеру проєкту 03160 "Раптор",

– підписали захисники ролик.

Нагадаємо, напередодні у полку повідомили, що за добу 20 березня українські захисники знищили 2 танки ворога, а також 17 окупантів. Крім того, оборонці Маріуполя потопили ворожий катер проєкту "Раптор". Ба більше – того дня захисникам міста вдалося захопити трофейне озброєння ворога. Йдеться про РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, великокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

Ліквідація російського катера проєкту "Раптор": дивіться відео (18+)

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