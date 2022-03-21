Захисники міста Маріуполь всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки та вбивати мирних громадян.

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Чергові здобутки "Азову"

За минулу (20 березня – 24 канал) добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер проєкту 03160 "Раптор",

– повідомили військові.

Крім того, українським захисникам вдалося захопити трофейне озброєння ворога. Йдеться про РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, великокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

В "Азові" наголосили, що боротьба за український Маріуполь триває!

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