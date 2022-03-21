Защитники Мариуполя всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать мирных граждан.

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Очередные достижения "Азова"

За прошедшие (20 марта – 24 канал) сутки бойцами полка "Азов" были уничтожены 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер проекта 03160 "Раптор",

– сообщили военные.

Кроме того, украинским защитникам удалось захватить трофейное вооружение противника. Речь идет об РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберном пулемете "Корд", РПО "Шмель".

В "Азове" подчеркнули, что борьба за украинский Мариуполь продолжается!

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